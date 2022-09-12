Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

09.09 $/bbl +/- WTI 86.79 +3.25 Brent 92.84 +3.69

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 12.09.2022 16:52

В Азербайджане за сутки выявлено 76 больных COVID-19, три человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 76 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 817 тыс. 938, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 266 случаях заражения.

За минувшие сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - два человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 857 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 805 тыс. 709 человек (+ 80 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 372 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 916 тестов на коронавирус против 2 тыс. 875 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 195 тыс. 841 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане суточный рост случаев заражения COVID-19, скончались 7 человек В Азербайджане за сутки около 500 случаев заражения COVID-19, скончались 6 человек В Азербайджане зафиксирован существенный спад случаев заражения COVID-19 В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19 В Азербайджане небольшой суточный рост случаев COVID-19 В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az