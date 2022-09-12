В Азербайджане за сутки выявлено 76 больных COVID-19, три человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 76 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 817 тыс. 938, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 266 случаях заражения.

За минувшие сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - два человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 857 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 805 тыс. 709 человек (+ 80 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 372 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 916 тестов на коронавирус против 2 тыс. 875 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 195 тыс. 841 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков