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ТЭК 12.09.2022 19:05

Норвегия скептически относится к потолку цен на газ - премьер

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло скептически относится к идее введения потолка цен на природный газ, поскольку это не решит фундаментальную проблему Европы - малое количество газа, передают в понедельник европейские СМИ.

"Мы идем на переговоры без предубеждений, но скептически относимся к потолку цен на природный газ. Потолок цен не решит фундаментальную проблему, заключающуюся в том, что в Европе слишком мало газа", - заявил Стере.

С таким заявлением он выступил после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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