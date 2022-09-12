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Здравоохранение 12.09.2022 16:55

Продажи фармпродукции в Азербайджане в январе-августе выросли на 23%

Потребители в Азербайджане в январе-августе 2022 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 722,7 млн манатов ($425,1 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,3%.

По данным ведомства, по сравнению с показателем января-августа 2021 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 23,1%.

В 2021 году потребители в Азербайджане приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 952 млн манатов ($560 млн по текущему курсу - ИФ), что на 24,8% больше показателя 2020 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ФАРМПРОДУКЦИЯ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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