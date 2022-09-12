Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

09.09 $/bbl +/- WTI 86.79 +3.25 Brent 92.84 +3.69

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 12.09.2022 21:38

AmerisourceBergen покупает немецкую компанию PharmaLex за 1,3 млрд евро

Американский дистрибьютор фармацевтической продукции AmerisourceBergen Corp. достиг соглашения о приобретении немецкого поставщика специализированных услуг для фармацевтической отрасли PharmaLex Holding GmbH за 1,28 млрд евро.

Как говорится в сообщении AmerisourceBergen, сделка будет полностью оплачена денежными средствами и будет закрыта до конца февраля 2023 года при условии получения нужных одобрений регуляторов.

Приобретение PharmaLex позволит увеличить скорректированную прибыль в расчете на акцию в оставшиеся семь месяцев 2023 финансового года (март-сентябрь) на 15 центов, ожидает компания.

Акции AmerisourceBergen неактивны в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла почти на 11%, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял около 15%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az