AmerisourceBergen покупает немецкую компанию PharmaLex за 1,3 млрд евро

Американский дистрибьютор фармацевтической продукции AmerisourceBergen Corp. достиг соглашения о приобретении немецкого поставщика специализированных услуг для фармацевтической отрасли PharmaLex Holding GmbH за 1,28 млрд евро.

Как говорится в сообщении AmerisourceBergen, сделка будет полностью оплачена денежными средствами и будет закрыта до конца февраля 2023 года при условии получения нужных одобрений регуляторов.

Приобретение PharmaLex позволит увеличить скорректированную прибыль в расчете на акцию в оставшиеся семь месяцев 2023 финансового года (март-сентябрь) на 15 центов, ожидает компания.

Акции AmerisourceBergen неактивны в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла почти на 11%, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял около 15%.