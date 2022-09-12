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Внешняя политика 12.09.2022 18:05

Алиев рассчитывает на расширение сотрудничества с Великобританией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник отправил поздравительное письмо королю Великобритании Карлу III по случаю его восхождения на престол.

"Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией вызывает удовлетворение. Верю, что традиционно дружеские отношения, связывающие наши страны, наше взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов", - говорится в тексте послания.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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