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Финансы 12.09.2022 18:58

Азербайджан и АБР обсудили стратегию сотрудничества на 2024-2028гг

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в понедельник встретился в Баку с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом, стороны обсудили стратегию сотрудничества между Азербайджаном и АБР на 2024-2028 годы.

Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине, стратегию планируется подготовить в 2023 году.

На встрече также был обсуждег ход реализации совместных проектов, в частности, поддержка АБР макроэкономической стабильности Азербайджана, повышение эффективности в государственном секторе, финансирования Южного газового коридора, реконструкции части транспортного коридора Север-Юг.

"В ходе встречи Чен подчеркнул, что АБР является надежным партнером Азербайджана в вопросах повышения эффективности государственного сектора в стране, усиления развития частного сектора, диверсификации ненефтяного сектора путем инвестирования в транспортную и ирригационную инфраструктуру, и укрепление человеческого капитала для удовлетворения потребностей диверсифицированной экономики. Он подчеркнул совместную реализацию проектов между АБР и Азербайджаном, выразив уверенность, что данные проекты будут успешно продолжены", - отмечается в информации министерства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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