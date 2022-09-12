Азербайджан и АБР обсудили стратегию сотрудничества на 2024-2028гг

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в понедельник встретился в Баку с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом, стороны обсудили стратегию сотрудничества между Азербайджаном и АБР на 2024-2028 годы.

Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине, стратегию планируется подготовить в 2023 году.

На встрече также был обсуждег ход реализации совместных проектов, в частности, поддержка АБР макроэкономической стабильности Азербайджана, повышение эффективности в государственном секторе, финансирования Южного газового коридора, реконструкции части транспортного коридора Север-Юг.

"В ходе встречи Чен подчеркнул, что АБР является надежным партнером Азербайджана в вопросах повышения эффективности государственного сектора в стране, усиления развития частного сектора, диверсификации ненефтяного сектора путем инвестирования в транспортную и ирригационную инфраструктуру, и укрепление человеческого капитала для удовлетворения потребностей диверсифицированной экономики. Он подчеркнул совместную реализацию проектов между АБР и Азербайджаном, выразив уверенность, что данные проекты будут успешно продолжены", - отмечается в информации министерства.