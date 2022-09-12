Около 50 млн человек в мире из-за бедности ежедневно подвергаются различным современным формам рабства - МОТ

Число людей, которые работают принудительно из-за бедности, выросло на 20% за последние годы и составляет в среднем 50 млн каждый день, сообщает в понедельник Channel News Asia.

Половина людей из этого числа вынуждена работать против своей воли, остальные не по своему желанию регистрировали брак.

По данным Международной организации труда (МОТ), эти люди "не могут покинуть место работы из-за угроз, насилия, мошенничества, злоупотребления полномочиями или других форм принуждения".

Такая ситуация возникла из-за многочисленных кризисов таких, как пандемия COVID-19, вооруженные конфликты и стихийные бедствия.

Согласно оценкам МОТ, более половины фактов принуждения к труду фиксируются в странах средневысокого и высокого достатка, при этом наиболее пострадавшей категорией являются трудовые мигранты, которые попадают в такие ситуации в три раза чаще местных жителей.