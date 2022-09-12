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Это интересно 12.09.2022 20:15

Около 50 млн человек в мире из-за бедности ежедневно подвергаются различным современным формам рабства - МОТ

Число людей, которые работают принудительно из-за бедности, выросло на 20% за последние годы и составляет в среднем 50 млн каждый день, сообщает в понедельник Channel News Asia.

Половина людей из этого числа вынуждена работать против своей воли, остальные не по своему желанию регистрировали брак.

По данным Международной организации труда (МОТ), эти люди "не могут покинуть место работы из-за угроз, насилия, мошенничества, злоупотребления полномочиями или других форм принуждения".

Такая ситуация возникла из-за многочисленных кризисов таких, как пандемия COVID-19, вооруженные конфликты и стихийные бедствия.

Согласно оценкам МОТ, более половины фактов принуждения к труду фиксируются в странах средневысокого и высокого достатка, при этом наиболее пострадавшей категорией являются трудовые мигранты, которые попадают в такие ситуации в три раза чаще местных жителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, МОТ, БЕДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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