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Дальнее зарубежье 12.09.2022 20:30

Шольц и Лапид обсудили помощь Израиля в модернизации немецкой ПВО, закупки израильских зенитных систем

Сотрудничество ФРГ и Израиля в усилении немецкой ПВО стало одной из тем переговоров германского канцлера Олафа Шольца и премьера Израиля Яира Лапида в ходе его визита в Германию, сообщает в понедельник "Дойчландфунк".

"Стороны договорились о тесном сотрудничестве в военных и экономических сферах. Лапид продемонстрировал готовность помочь Германии в модернизации ПВО. В частности, состоялся разговор о закупках израильских зенитных систем Arrow 3", - передает радиостанция.

Кроме того, на пресс-конференции с Шольцем Лапид заявил, что Израиль в настоящее время мог бы заместить порядка 10% от поставляемого в европейский регион объема российского газа.

Также Шольц затронул тему продолжения поставок вооружений на Украину. Канцлер отметил, что будущие поставки будут включать в себя зенитные самоходные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня и системы ПВО Iris-T. Однако канцлер исключил возможность непосредственных поставок Киеву немецких танков и добавил, что Берлин координируется с союзниками по этому вопросу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПВО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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