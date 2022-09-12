Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, однако условия будут изменены, сообщили в понедельник в посольстве Франции в Москве.
"Франция продолжит выдавать краткосрочные визы. Тем не менее, обращаем ваше внимание на то, что вышеупомянутое решение вступает в силу и условия получения краткосрочных виз изменяются: визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех; рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте французской дипмиссии.
Там отметили, что данное решение не касается долгосрочных виз.
В сообщении также говорится, что, как и ранее, заявление на получение визы необходимо подать через указанный на сайте портал, а документы на получение визы во Францию - по предварительной записи в одном из 18 центров VFS Global на территории России.
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