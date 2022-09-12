Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

09.09 $/bbl +/- WTI 86.79 +3.25 Brent 92.84 +3.69

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 12.09.2022 21:15

Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, однако условия будут изменены, сообщили в понедельник в посольстве Франции в Москве.

"Франция продолжит выдавать краткосрочные визы. Тем не менее, обращаем ваше внимание на то, что вышеупомянутое решение вступает в силу и условия получения краткосрочных виз изменяются: визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех; рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте французской дипмиссии.

Там отметили, что данное решение не касается долгосрочных виз.

В сообщении также говорится, что, как и ранее, заявление на получение визы необходимо подать через указанный на сайте портал, а документы на получение визы во Францию - по предварительной записи в одном из 18 центров VFS Global на территории России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ВИЗЫ, УСЛОВИЯ


Похожие новости


Глава Минфина Франции призвал ЕС ввести «потолок» цен на российскую нефть Макрон выразил Путину обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС - Елисейский дворец Во Франции проводят расследование в отношении имущества российских бизнесменов Макрон обвинил Россию в использовании энергии в качестве оружия Министр энергетического перехода Франции призвала быть готовым к полному отключению российского газа Французский министр экономики призвал готовиться к полному отключению российского газа

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az