Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, однако условия будут изменены, сообщили в понедельник в посольстве Франции в Москве.

"Франция продолжит выдавать краткосрочные визы. Тем не менее, обращаем ваше внимание на то, что вышеупомянутое решение вступает в силу и условия получения краткосрочных виз изменяются: визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех; рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте французской дипмиссии.

Там отметили, что данное решение не касается долгосрочных виз.

В сообщении также говорится, что, как и ранее, заявление на получение визы необходимо подать через указанный на сайте портал, а документы на получение визы во Францию - по предварительной записи в одном из 18 центров VFS Global на территории России.