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12.09.2022 21:53

В ООН обеспокоены фактами преследований талибами сотрудниц Организации

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) обеспокоена случаями преследований афганских работниц ООН со стороны сотрудников службы безопасности контролирующего страну движения "Талибан".

"Де-факто власти начали притеснять афганских женщин-сотрудников ООН, в том числе сегодня произошел инцидент, когда три афганские женщины, работающие в Организации Объединенных Наций, были отобраны и временно задержаны для допроса вооруженными агентами службы безопасности де-факто властей", - говорится в заявлении Миссии.

Миссия ООН призвала к немедленному прекращению всех подобных актов запугивания и преследований в отношении ее афганских сотрудниц, подтвердить и обеспечить соблюдение четких гарантий охраны и безопасности всего персонала ООН, действующего в Афганистане, в порядке, соответствующим Обязательства Афганистана по международному праву.

Миссия ООН также призывает де-факто власти обеспечить соблюдение международных обязательств в области прав человека для всех жителей Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, СОТРУДНИЦЫ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ


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