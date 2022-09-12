Германии предстоит стать ведущей военной державой Европы - глава Минобороны

Положение Германии на международной арене обязывает ее стать передовой военной силой в Европе, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

"Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере", - приводит Financial Times ее слова с выступления в Немецком обществе внешней политики.

В частности, министр отметила, что ФРГ необходимо не в следующие пару лет, а в долгосрочной перспективе тратить 2% от ВВП на оборону - в соответствии со стандартами НАТО. Она сообщила о планах создать к началу 2030-х годов три боеготовых армейских дивизии, а также ослабить строгое регулирование германского оборонного экспорта, чтобы ФРГ могла активнее принимать участие в европейских оборонных проектах.

Ламбрехт уточнила, что США останутся главной силой для обороны Европы, однако рост напряженности между США и КНР, смещение внимания Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, а также ситуация вокруг Украины требуют от европейских стран быть готовыми защищаться самостоятельно от угроз.

Министр отметила, что роль Германии во Второй мировой войне привела к скептицизму у населения в отношении военных сил. "Она сказала, что немцы привыкли рассматривать бундесвер как экстренную службу при стихийных бедствиях, которая помогает при пандемиях, наводнениях и лесных пожарах, принимает участие в миссиях в местах вроде Афганистана и Мали", - пишет Financial Times

"Но эти времена прошли", - считает Ламбрехт.

Глава Минобороны ФРГ затронула тему отказа Берлина поставлять танки Украине. Министр утверждает, что пока ни одно государство не отправляло Киеву произведенные западными странами боевые машины пехоты или боевые танки.

В минувшем феврале на выступлении в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о выделении 100 миллиардов евро немецкой армии. Между тем, напоминает издание, заявления Ламбрехт последовали менее чем через две недели после того, как кабмин ФРГ объявил о начале работы над новой стратегией нацбезопасности, которая впервые в новейшей германской истории пересмотрит подход Берлина к его оборонной и внешней политике.