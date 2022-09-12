США поставили Украине уже 660 тыс. артиллерийских снарядов и ракет - данные Пентагона

С конца февраля США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним, следует из официальных данных Пентагона.

С континентальной части США было также переброшена 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 754 рейса в Европу. Задействованы были также 28 корабля, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 47 тыс. тонн вооружений и военной техники.

По данным Минобороны США, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.