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Регион 12.09.2022 22:23

Подавляющее большинство граждан Турции поддерживает вступление страны в ЕС - СМИ

Идея вступления Турции в ЕС очень популярна среди жителей страны, утверждают во внешнеполитическом ведомстве страны.

"Около 79% жителей Турции хотят членства в ЕС", - цитирует в понедельник турецкая газета "Сабах" заместителя главы турецкого МИД, ответственного за связи с ЕС, Фарука Каймакджи.

Он привел эту цифру, комментируя результаты опроса, который провел в твиттере представитель генерального директората по коммуникации Европейской комиссии Том Мойлан, этот опрос назывался "Кто больше всего хочет в ЕС". Турции в списке возможных кандидатов не оказалось.

Мойлан поблагодарил Каймакджи за статистику и заявил, что отсутствие Турции в опросе было "явным упущением".

Турция подавала заявку на членство в ЕС в 1987 году, но лишь в 1999 году страна получила статус кандидата в ЕС. С того момента переговоры постоянно приостанавливались по различным политическим причинам. Однако недавно Турция заявила, что видит свое будущее в Евросоюзе и будет стремиться к достижению этой цели.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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