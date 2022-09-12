Подавляющее большинство граждан Турции поддерживает вступление страны в ЕС - СМИ

Идея вступления Турции в ЕС очень популярна среди жителей страны, утверждают во внешнеполитическом ведомстве страны.

"Около 79% жителей Турции хотят членства в ЕС", - цитирует в понедельник турецкая газета "Сабах" заместителя главы турецкого МИД, ответственного за связи с ЕС, Фарука Каймакджи.

Он привел эту цифру, комментируя результаты опроса, который провел в твиттере представитель генерального директората по коммуникации Европейской комиссии Том Мойлан, этот опрос назывался "Кто больше всего хочет в ЕС". Турции в списке возможных кандидатов не оказалось.

Мойлан поблагодарил Каймакджи за статистику и заявил, что отсутствие Турции в опросе было "явным упущением".

Турция подавала заявку на членство в ЕС в 1987 году, но лишь в 1999 году страна получила статус кандидата в ЕС. С того момента переговоры постоянно приостанавливались по различным политическим причинам. Однако недавно Турция заявила, что видит свое будущее в Евросоюзе и будет стремиться к достижению этой цели.