Иран создал в сирийской провинции Хама свыше 10 предприятий по производству современных ракет - глава Минобороны Израиля

Иран переоборудовал сирийский Научно-исследовательский центр (CERS) в провинции Хама под более чем 10 предприятий по производству современных ракет и прочего вооружения для поставок проиранским силам, заявил глава Минобороны Израиля Бени Ганц.
"Под присмотром иранского командующего Касема Сулеймани, Иран превратил CERS в объекты по производству высокоточных ракет средней и большой дальности и вооружения, поставляемых движению "Хезболла" и иранским ставленникам", - приводит слова министра The Jerusalem Post.
На конференции этого издания в Нью-Йорке Ганц продемонстрировал карту этих объектов в районе сирийского Масьяфа. В свою очередь газета напоминает, что Израиль неоднократно наносил удары по этому комплексу, а последний раз подобный удар зафиксировали 25 августа. В частности, израильские военные атаковали входы в туннели на подземные объекты, наземные предприятия по сборке ракет, склады для хранения продукции.
Глава Минобороны Израиля также заявил, что кроме CERS Иран ведет работы над созданием объектов военной промышленности в Ливане и Йемене. По его словам, Иран передал свыше $1 млрд своим союзникам, в том числе более $500 млн "Хезболле", сотни миллионов долларов - йеменским повстанцам-хуситам, более $100 млн ХАМАС и палестинской группировке "Исламский джихад". Министр подчеркнул, что отмена санкций против Ирана даст ему доступ к более чем $100 млрд, которые, в частности, пойдут на поддержку подобных группировок.
Кроме того, Ганц заявил, что Иран производит все больше современных центрифуг для обогащения урана, в том числе на подземных предприятиях. Он подытожил, что Тегерану могут потребоваться всего недели для получения достаточного количества материалов для создания ядерной бомбы. Министр призвал продолжать давление на Иран, пока он и мировые державы не достигнут соглашения по иранской ядерной программе. В то же время Ганц пояснил, что ряд нерешенных вопросов может сдвинуть сроки подписания этого соглашения. "Это может случиться через несколько дней, недель, а может и вовсе не произойти", - добавил министр.
Ранее The Times of Israel сообщала со ссылкой на заявление высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль не верит, будто Иран и мировые державы смогут договориться по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе до промежуточных выборов в США в ноябре.
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