Армянские диверсионные группы попытались заминировать позиции ВС Азербайджана на границе, диверсанты понесли потери - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об осуществлении ВС Армении широкомасштабной провокации в направлении Дашкесанского, Кельбеджарского и Лачинского районов Азербайджана.

"В ночь на 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны сообщили, что в результате принятых подразделениями ВС Азербайджана срочных мер по немедленному предотвращению данных провокаций произошел бой.

"Отдельные позиции, укрытия и базы азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус, были обстреляны из различных видов оружия, в том числе минометы. В результате имеются потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, а также обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих, а также гражданских лиц, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на этом направлении, предпринимаются решительные ответные меры.

"Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях", - подчеркнули в Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что «за последний месяц провокации со стороны ВС Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кельбеджарского районов Азербайджана, случаи обстрела позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер». «В то же время наблюдалось скопление армянской стороной наступательного вооружения, тяжелой артиллерии и личного состава вдоль азербайджанской границы. Все эти факты вновь свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной провокации», - заявили в оборонном ведомстве.

В заявлении говорится, что «такими действиями Армения также стремится затормозить реализацию реализуемых Азербайджаном крупномасштабных гражданских инфраструктурных проектов в освобожденных от оккупации приграничных районах и сохранить атмосферу напряженности у границ Азербайджана».

«Еще раз заявляем, что всю ответственность за провокацию, конфликт и потери несет военно-политическое руководство Армении», - подчеркнули в Минобороны.

Оборонное ведомство даст общественности дополнительную информацию.

Э.Шафиев