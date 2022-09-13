Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле гражданской инфраструктуры Армении

В Минобороны Азербайджана опровергли информацию некоторых армянских телеграм-каналов о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии Горусского района Армении.

"Распространенная по армянским телеграм-каналам информация о якобы открытии огня в направлении Горусского района государственной границы подразделениями Азербайджанской Армии и причинении в результате ущерба гражданской инфраструктуре не имеет под собой никаких оснований и не отражает действительности", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что ВС Азербайджана не атакуют гражданскую инфраструктуру.

Э.Шафиев