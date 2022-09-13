Минобороны Азербайджана обвиняет Ереван в распространении лжи и дезинформации

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о потере военного самолета на границе двух стран. «Распространяемая армянской стороной информация о якобы уничтожении азербайджанского военного самолета в направлении Басаркечярского района (на границе Азербайджана и Армении – ИФ) является ложью и дезинформацией», - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства. Р.Ахмедов

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