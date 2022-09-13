ВС Азербайджана наносят лишь ответные удары по легитимным военным целям ВС Армении – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что азербайджанские военные в ответ на провокацию ВС Армении наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.

«Распространяемая Арменией информация о предполагаемых обстрелах азербайджанской армией гражданского населения, объектов и инфраструктуры не соответствует действительности. Это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной. В ответ на провокации ВС Армении контрмеры ВС Азербайджана носят локальный характер и направлены против законных военных целей, являющихся огневыми точками», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Минобороны подчеркивает, что «ответные меры носят маломасштабный и целенаправленный характер и направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана и пресечение провокаций ВС Армении»

Р.Ахмедов