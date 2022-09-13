Минобороны Азербайджана назвало бредом новости из Еревана о вторжении азербайджанских военных в Армению

Министерство обороны Азербайджана назвало бредом информацию армянской стороны о вторжении азербайджанских военных на территорию Армении.

«Распространяющаяся в армянских СМИ и социальных сетях новость о вторжении ВС Азербайджана на территорию Армении не более чем бред. Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Нахождение личного состава и техники ВС Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается до сих пор. Азербайджанская армия в ответ на провокацию ВС Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», - говорится в информации оборонного ведомства.

Минобороны Азербайджана подчеркивает, что «продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанских военных на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях (на границе – ИФ) в течение последнего месяца и сегодняшние широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации ситуации». «Поэтому ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении», - подчеркивает оборонное ведомство.

Р.Ахмедов