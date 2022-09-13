Пашинян провел телефонный разговор с Путиным в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе разговора обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Пашинян и Путин договорились оставаться на оперативной связи.
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