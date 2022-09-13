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Регион 13.09.2022 03:24

В Минобороны Армении признали, что есть погибшие и раненые в боях с ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Армении сообщило о погибших и раненых в результате боев с ВС Азербайджана на нескольких участках армяно-азербайджанской границы, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге во вторник.

"Данные уточняются", - отметил Торосян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЖЕРТВЫ, РАНЕНЫЕ


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