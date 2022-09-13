Пашинян рассказал Макрону об обострении ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэелем Макроном на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе. Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией, подчеркнул необходимость соответствующей реакции международного сообщества, сообщает пресс-служба правительства Армении. Со своей стороны президент Франции "заявил о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности и подчеркнул необходимость деэскалации". Отдел новостей

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