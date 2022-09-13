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Внешняя политика 13.09.2022 08:12

Азербайджан будет пресекать любые попытки против территориальной целостности страны - МИД

МИД Азербайджана заявляет, что военная провокация Армении в ночь на вторник является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года.

«Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации (от 10 ноября 2020 года). Эти шаги Армении полностью противоречат продолжающемуся процессу нормализации отношений и мира», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркивает, что всю ответственность за провокацию, противостояние и потери в результате обострения ситуации на границе несет военно-политическое руководство Армении.

«Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресекаться», - указывает МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечается, что Армения всячески и под различными предлогами срывает процесс нормализации отношений, проявляя деструктивную позицию в переговорах, не выводя свои вооруженные сиры с территории Азербайджана вопреки своим обязательствам в рамках трехсторонних заявлений.

«В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций Азербайджанской Армии в этих районах различными видами оружия, носили интенсивный и систематический характер. В то же время усиление Арменией милитаризации вдоль границ Азербайджана, размещение в регионе тяжелой техники и крупнокалиберных вооружений свидетельствовало о том, что Армения готовилась к широкомасштабной военной провокации», - подчеркивает МИД.

«Кроме того, распространяемая Арменией информация о предполагаемом нанесении ударов в результате ночных боестолкновений по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией, распространяемой армянской стороной», - отмечает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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