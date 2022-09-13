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Регион 13.09.2022 08:43

Совбез во главе с Пашиняном из-за ситуации на границе c Азербайджаном решил обратиться к России, ОДКБ и ООН

Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

"На заседании Совета безопасности Армении во главе с премьер-министром республики Николом Пашиняном принято решение официально обратиться к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также к ОДКБ и СБ ООН", - сообщает пресс-служба правительства.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, ГРАНИЦА, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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