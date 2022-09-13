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Макроэкономика 13.09.2022 09:57

ВВП Казахстана в январе-августе вырос на 3,1%

ВВП Казахстана в январе-августе 2022 года вырос на 3,1%, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"В январе-августе текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,1%", - сказал министр на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что в сфере услуг рост деловой активности составил 2,3%.

"Среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность", - уточнил министр.

ВВП Казахстана в январе-июле 2022 года вырос на 3,3%.

В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4%. Правительство республики прогнозирует рост ВВП по итогам 2022 года на уровне не менее 3%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКОНОМИКА, ВВП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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