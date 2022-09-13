Информация армянских СМИ о нападениях ВС Азербайджана на гражданское население и объекты инфраструктуры является дезинформацией – Минобороны

Распространенная в армянских СМИ информация о якобы имевших место нападениях Азербайджанской армии на гражданское население и объекты инфраструктуры является очередной клеветой, ложью и дезинформацией, заявляет министерство обороны Азербайджана. «Этим армянская сторона пытается скрыть учиненную ею масштабную провокацию и отвлечь внимание международного сообщества», - отмечается в сообщении оборонного ведомства. Б.Рустамбеков

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