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Оборона 13.09.2022 09:29

Информация армянских СМИ о нападениях ВС Азербайджана на гражданское население и объекты инфраструктуры является дезинформацией – Минобороны

Распространенная в армянских СМИ информация о якобы имевших место нападениях Азербайджанской армии на гражданское население и объекты инфраструктуры является очередной клеветой, ложью и дезинформацией, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«Этим армянская сторона пытается скрыть учиненную ею масштабную провокацию и отвлечь внимание международного сообщества», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, СМИ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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