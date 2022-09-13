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Оборона 13.09.2022 09:49

Байрамов обсудил с Донфрид ситуацию на азербайджано-армянской границе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид в ходе телефонного разговора во вторник обсудилисложившуюся ситуацию после крупномасштабной военной провокации Армении, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Байрамов проинформировал Донфрид о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы, а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечению безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах», - отмечается в сообщении МИД.

Министр подчеркнул, что Армения в течение последнего месяца непрерывно подвергала обстрелу наши позиции и мирное население, усиливала милитаризацию вдоль границ Азербайджана и продолжала минирование территорий, что свидетельствовало о том, что Армения готовится к крупномасштабной военной провокации.

Было доведено до сведения, что агрессия армянской стороны против Азербайджана грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права, а также положения трехсторонних деклараций, подписанных между руководителями Азербайджана, Армении и России, и соглашений, достигнутых между Азербайджаном и Арменией, тем самым полностью противореча продолжающемуся процессу нормализации и мира.

«В то время, когда на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся широкомасштабные восстановительно-строительные работы, Азербайджан не заинтересована в нарастании военной напряженности», - сказал министр.

Донфрид выразила обеспокоенность ростом напряженности и военными столкновениями в регионе и призвала к немедленному прекращению боевых действий.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, США, РАЗГОВОР


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