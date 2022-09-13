Узбекистан может получить еще $350 млн активов старшей дочери экс-президента Узбекистана Каримова

Суд в Швейцарии рассматривает дело об изъятии в пользу Узбекистана $350 млн активов Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщил журналистам во вторник замминистра юстиции республики Музраф Икрамов.
"В швейцарском суде рассматривается дело об изъятии еще 350 миллионов долларов, относящихся к организованной преступной группе во главе с Гульнарой Каримовой", - сказал Икрамов.
В августе министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возвращении на родину активов Каримовой в объеме $131 млн. Реституция будет проводиться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе ООН.
В феврале 2020 года сообщалось, что суд Москвы признал приговоры узбекских судов в отношении Каримовой и ее сообщников. В этой связи были начаты мероприятия по конфискации имущества Каримовой в РФ и дальнейшего возврата вырученных средств в Узбекистан.
Тогда же сообщалось, что Франция вернула Узбекистану $10 млн из активов Каримовой. В январе 2021 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против дочери бывшего президента страны.
По данным Минюста, госорганы страны продолжают активную работу с властями Швейцарии и США по возврату в Узбекистан активов Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности.
Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырем месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.
В Баку возбудили уголовное дело по факту широкомасштабной провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном
Акар: Турция, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном
Глава МИД Азербайджана проинформировал Чавушоглу о провокациях Армении на границе
ЕС, вероятно, не будет вводить потолок цен на газ из РФ
Прибыль Optimal Elektronika за I полугодие 2022г превысила 770 тыс. манатов
Промпроизводство в Азербайджане за 8 месяцев незначительно сократилось
Финляндия ограничила прием заявок от россиян на визы, но не будет устанавливать полного запрета на въезд туристов из РФ
Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за август
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично