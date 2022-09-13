Узбекистан может получить еще $350 млн активов старшей дочери экс-президента Узбекистана Каримова

Суд в Швейцарии рассматривает дело об изъятии в пользу Узбекистана $350 млн активов Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщил журналистам во вторник замминистра юстиции республики Музраф Икрамов.

"В швейцарском суде рассматривается дело об изъятии еще 350 миллионов долларов, относящихся к организованной преступной группе во главе с Гульнарой Каримовой", - сказал Икрамов.

В августе министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возвращении на родину активов Каримовой в объеме $131 млн. Реституция будет проводиться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе ООН.

В феврале 2020 года сообщалось, что суд Москвы признал приговоры узбекских судов в отношении Каримовой и ее сообщников. В этой связи были начаты мероприятия по конфискации имущества Каримовой в РФ и дальнейшего возврата вырученных средств в Узбекистан.

Тогда же сообщалось, что Франция вернула Узбекистану $10 млн из активов Каримовой. В январе 2021 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против дочери бывшего президента страны.

По данным Минюста, госорганы страны продолжают активную работу с властями Швейцарии и США по возврату в Узбекистан активов Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности.

Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырем месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.