Узбекистан и Россия поделят поровну деньги от продажи шести московских квартир Гульнары Каримовой

Средства, вырученные от продажи в Москве недвижимости Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Узбекистана, будут поделены между узбекской и российской сторонами, сообщил замминистра юстиции республики Музраф Икрамов.

"Шесть квартир, купленных в Москве Каримовой, были конфискованы. Полученные средства, согласно решению суда Москвы, будут в равных долях обращены в пользу Узбекистана и России", - сказал Икрамов журналистам во вторник.

По его словам, судебные исполнители России занимаются этими процедурами.