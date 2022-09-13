Глава МИД Азербайджана проинформировал Чавушоглу о провокациях Армении на границе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу, проинформировал его о провокациях ВС Армении на границе с Азербайджаном.

«Байрамов подробно проинформировал своего собеседника о широкомасштабных провокациях Армении на азербайджано-армянской границе в ночь на вторник, отметив, что последний месяц Армения обстреливала азербайджанские позиции, продолжала минировать азербайджанские территории, расширяла процесс милитаризации региона», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что «с целью предотвращения провокаций и военных угроз территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, привлеченных к инфраструктурным работам, подразделения Азербайджанской армии приняли решительные ответные меры».

Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что военная напряженность и провокации вызывают обеспокоенность, подчеркнул, что «Еревану важно полностью выполнять свои обязательства в рамках достигнутых договоренностей».

«Байрамов и Чавушоглу также обсудили и другие региональные вопросы», - сообщили в МИД.

Э.Шафиев