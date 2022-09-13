Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.09.2022 12:24

МИД РФ: находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном, рассчитываем, что режим прекращения огня с 10:00 будет соблюдаться

В Москве выражают крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы, призывают стороны воздержаться от дальнейшей эскалации, заявили во вторник в МИД России.

"Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ отметили, что российская сторона "находится в тесном контакте с Баку и Ереваном".

"Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ", - говорится в заявлении.

"Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9:00 по Москве (10:00 по Баку) 13 сентября этого года будет выполняться в полном объеме", - подчеркнули на Смоленской площади.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Баку и Москва подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений МИД Азербайджана осудил теракт против посольства РФ в Афганистане Глава МИД Армении прибудет в Москву с рабочим визитом Россия и Иран подтвердили общие усилия по сирийскому урегулированию - МИД РФ В России приостановку выдачи биометрических загранпаспортов объяснили переформатированием электронного носителя В МИД РФ пообещали ответ на объявление персоной нон грата дипломата в Бухаресте

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az