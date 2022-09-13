МИД РФ: находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном, рассчитываем, что режим прекращения огня с 10:00 будет соблюдаться

В Москве выражают крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы, призывают стороны воздержаться от дальнейшей эскалации, заявили во вторник в МИД России.
"Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ отметили, что российская сторона "находится в тесном контакте с Баку и Ереваном".
"Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ", - говорится в заявлении.
"Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9:00 по Москве (10:00 по Баку) 13 сентября этого года будет выполняться в полном объеме", - подчеркнули на Смоленской площади.
В Баку возбудили уголовное дело по факту широкомасштабной провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном
Акар: Турция, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном
Глава МИД Азербайджана проинформировал Чавушоглу о провокациях Армении на границе
ЕС, вероятно, не будет вводить потолок цен на газ из РФ
Прибыль Optimal Elektronika за I полугодие 2022г превысила 770 тыс. манатов
Промпроизводство в Азербайджане за 8 месяцев незначительно сократилось
Финляндия ограничила прием заявок от россиян на визы, но не будет устанавливать полного запрета на въезд туристов из РФ
Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за август
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично