Акар: Турция, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар во вторник провели телефонный разговор, обсудили провокацию армянских военных на границе с Азербайджаном в ночь на вторник.
«Гасанов проинформировал Акара о том, что в результате широкомасштабной провокации армянских военных на нескольких направлениях границы – Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском – произошли боестолкновения на азербайджано-армянской границе. Азербайджанская сторона предотвратила провокации противника», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.
Акар, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военных в результате провокации ВС Армении, пожелав выздоровления раненым.
Турецкий министр также отметил, что Турция, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном. «В ходе разговора министры также осуществили широкий обмен мнениями о возникшей ситуации», - сообщили в Минобороны.
Э.Шафиев
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