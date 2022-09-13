Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели около $48,5 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $48,4 млн.
На аукционе 8 сентября ЦБА продал банкам инвалюты на $43,8 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $48,4 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В январе-августе 2022 года ГНФАР на валютных аукционах продал $3 млрд 392 млн (спад на 9,3% по сравнению с январем-августом 2021 года - ИФ).
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Б.Рустамбеков
В Баку возбудили уголовное дело по факту широкомасштабной провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном
Акар: Турция, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном
Глава МИД Азербайджана проинформировал Чавушоглу о провокациях Армении на границе
Финляндия ограничила прием заявок от россиян на визы, но не будет устанавливать полного запрета на въезд туристов из РФ
Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Токаев согласился включить инициативу о возвращении прежнего названия столице Казахстана в конституционные поправки
Песков рассказал о деталях ночного телефонного разговора Путина и Пашиняна
В секретариате ОДКБ заявили о неприемлемости применения силы для урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за август
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично