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Макроэкономика 13.09.2022 12:33

Капвложения в ненефтяной сектор экономики Азербайджана в январе-августе выросли на 22,5%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-августе 2022 года оставили 9 млрд 117 млн манатов, что на 6,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 13,1%. В то же время капвложения в ненефтяной сектор увеличились на 22,5%.

Из общего объема капвложений 5 млрд 306,3 млн манатов (58,2% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 3 млрд 292 млн манатов (36,1% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 518,7 млн манатов (5,7% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе-августе объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 2 млрд 333,7 млн манатов (24,9% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 6 млрд 843,3 млн манатов (75,1% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 72,9% или 6 млрд 642,6 млн в отчетный период было направлено на строительно-монтажные работы.

В 2021 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,2%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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