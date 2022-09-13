Промпроизводство в Азербайджане за 8 месяцев незначительно сократилось

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане в январе-августе 2022 года составил 56,1 млрд манатов, что на 0,1% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Реальный рост производства промпродукции в ненефтегазовом секторе составил 9%, в нефтегазовом секторе – спад на 1,6%.
По данным Госкомстата, 75,5% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 20,6% - перерабатывающую, 3,3% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,6% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве прочих транспортных средств (+3,3 раза), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+2,3 раза), фармакологической продукции (+76,7%), кожи, кожаных изделий и обуви (+59,9%), электрооборудования (+50,1%), мебели (+49,8%), одежды (+47,3%), машин и оборудования (+38,5%), готовой металлической продукции (+35,9%), полиграфической продукции (+27,3%), компьютеров, электронной и оптической продукции (+25,9%), строительных материалов (+21,7%), бумаги и картона (+18,9%), пищевых продуктов (+13,2%), продукции деревообработки и изделий из дерева (+12,2%), металлургической продукции (+9,9%), резиновых и пластмассовых изделий (+8,5%), химпродукции (+7,1%), табачной продукции (+2,4%).
Спад имел место в производстве напитков (-6,1%), нефтепродуктов (-10,3%), установки и ремонта машин и оборудования (-22,1%), текстильной промышленности (-28%).
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост объемов производства по итогам января-августе 2022 года составил 2,4%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - 5,1%.
Промпроизводство в Азербайджане в 2021 году выросло на 5,2%.
Х.Насирзаде
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