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Дальнее зарубежье 13.09.2022 13:27

На юго-западе Франции вновь бушуют лесные пожары

На юго-западе Франции лесные пожары охватили около 1 тыс. гектаров земли и привели к эвакуации сотен человек, сообщает во вторник Associated Press.

Пожары, которые начались в понедельник, привели к эвакуации более 500 человек в департаменте Жиронда. Также возгорания произошли недалеко от центра департамента города Бордо, где столбики термометров поднялись до 39 градусов по Цельсию, что является рекордной температурой для сентября в этом регионе.

В ночь на вторник сотни пожарных пытались бороться с пламенем, однако из-за сильного ветра пожары до сих пор не удалось локализовать.

На борьбу с огнем были направлены два воздушных средства канадской компании Canadair, специализирующихся на тушении пожаров, самолет и несколько вертолетов.

В понедельник французское метеорологическое агентство Meteo France объявило, что в сентябре были зафиксированы рекордные температуры, особенно на юго-западе, из-за волны тепла, идущей из Марокко.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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