На юго-западе Франции вновь бушуют лесные пожары

На юго-западе Франции лесные пожары охватили около 1 тыс. гектаров земли и привели к эвакуации сотен человек, сообщает во вторник Associated Press.

Пожары, которые начались в понедельник, привели к эвакуации более 500 человек в департаменте Жиронда. Также возгорания произошли недалеко от центра департамента города Бордо, где столбики термометров поднялись до 39 градусов по Цельсию, что является рекордной температурой для сентября в этом регионе.

В ночь на вторник сотни пожарных пытались бороться с пламенем, однако из-за сильного ветра пожары до сих пор не удалось локализовать.

На борьбу с огнем были направлены два воздушных средства канадской компании Canadair, специализирующихся на тушении пожаров, самолет и несколько вертолетов.

В понедельник французское метеорологическое агентство Meteo France объявило, что в сентябре были зафиксированы рекордные температуры, особенно на юго-западе, из-за волны тепла, идущей из Марокко.