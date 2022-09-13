В Баку возбудили уголовное дело по факту широкомасштабной провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с провокациями, совершенными ВС Армении на границе двух стран 12-13 сентября.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, на основе собранных материалов ведомство возбудило уголовное дело по статьям 100.1 (Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны), 100.2 (Ведение агрессивной войны), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 120.2.7 (Умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (Умышленное убийство двух или более лиц по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.

«В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные следственно-оперативные мероприятия», - говорится в заявлении ведомства.

В информации подчеркивается, что «Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры в целях еще одного разоблачения агрессивной сущности Армении на международном уровне, привлечения военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления к ответственности и наказания в рамках международно-правовых норм».

Как сообщалось ранее, в ночь с 12 на 13 сентября армянские военные предприняли широкомасштабные военные провокации против подразделений ВС Азербайджана в различных направлениях границы. Для предотвращения провокации ВС Азербайджана предприняли необходимые меры, произошли боестолкновения, имеются потери с обеих сторон.

Баку всю ответственность за эскалацию напряженности на границе возлагает на Ереван.

Э.Шафиев