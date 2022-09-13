Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 13.09.2022 13:34

В Баку возбудили уголовное дело по факту широкомасштабной провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с провокациями, совершенными ВС Армении на границе двух стран 12-13 сентября.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, на основе собранных материалов ведомство возбудило уголовное дело по статьям 100.1 (Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны), 100.2 (Ведение агрессивной войны), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 120.2.7 (Умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (Умышленное убийство двух или более лиц по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.

«В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные следственно-оперативные мероприятия», - говорится в заявлении ведомства.

В информации подчеркивается, что «Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры в целях еще одного разоблачения агрессивной сущности Армении на международном уровне, привлечения военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления к ответственности и наказания в рамках международно-правовых норм».

Как сообщалось ранее, в ночь с 12 на 13 сентября армянские военные предприняли широкомасштабные военные провокации против подразделений ВС Азербайджана в различных направлениях границы. Для предотвращения провокации ВС Азербайджана предприняли необходимые меры, произошли боестолкновения, имеются потери с обеих сторон.

Баку всю ответственность за эскалацию напряженности на границе возлагает на Ереван.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, АРМЕНИЯ, ДЕЛО


Похожие новости


Генпрокурор Азербайджана подчеркнул недопустимость незаконных визитов в Карабах Генпрокуратура Армении получила отдельное требование родителей погибших в войне в Карабахе военных о привлечении Пашиняна к ответственности В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели азербайджанского солдата в результате провокации ВС Армении на границе В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели 7 военных в результате провокации ВС Армении на границе В Азербайджане возбуждено 75 уголовных дел по преступлениям армянских военных осенью 2020 года Генпрокуратура Армении получила более 700 сообщений о нарушениях на выборах

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az