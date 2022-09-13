Прибыль Optimal Elektronika за I полугодие 2022г превысила 770 тыс. манатов

Чистая прибыль ООО «Optimal Elektronika» по итогам первого полугодия 2022 года составила 775,892 манат.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно финансовой отчетности общества за первое полугодие 2022 года, его операционные доходы составили 42 млн 842,809 тыс. манатов, операционные расходы – 42 млн 439,224 тыс. манатов.

В первом полугодии 2022 года компания получила финансовые доходы в размере 566,28 тыс. манатов.

В результате доналоговая прибыль компании составила 969,865 тыс. манатов, налог на прибыль - 268,973 тыс. манатов.

Активы Optimal Elektronika на 1 июля 2022 года составляют 123 млн 581,478 тыс. манатов (спад по сравнению с концом 2021 года на 6,5%).

Основные активы в виде земельных участков, строений и оборудования за отчетный период остались без изменений - 45 млн 439,346 тыс. манатов. Объем инвестиций также остался без изменений - 12 млн 744,58 тыс. манатов.

На конец первого полугодия 2022 года резервы равны 21 млн 521,652 тыс. манатов (рост на 11,4%), краткосрочные дебиторские задолженности - 32 млн 562,899 тыс. манатов (спад на 20,8%), прочие краткосрочные активы составили 5 млн 544,231 тыс. манатов (спад на 16,1%).

Капитал общества на 1 июля 2022 года равен 51 млн 440,402 тыс. манатов (рост на 1,5%). При этом уставный капитал составил 11 млн 485,36 тыс. манатов (без изменений), суммарная нераспределенная прибыль – 39 млн 955,042 тыс. манатов (рост на 2%).

Обязательства компании на начало июля текущего года составляли 72 млн 141,076 тыс. манатов (спад на 11,4%), из которых краткосрочные кредиторские обязательства - 10 млн 982,675 тыс. манатов (спад на 25,5%), прочие краткосрочные обязательства – 5 млн 875,365 тыс. манатов (спад на 8,5%), долгосрочные обязательства – 55 млн 283,036 тыс. манатов (спад на 8,3%).

Optimal Elektronika создана в 1997 году и ее единственным владельцем является Ахад Аскеров. Компания занимается оптовой и розничной продажей электротехники.

Х.Насирзаде





