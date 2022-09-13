В секретариате ОДКБ заявили о неприемлемости применения силы для урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе

В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности назвали применение силы на армяно-азербайджанской границе неприемлемым и заявили о задействовании механизмов организации для урегулирования ситуации.

"В связи с обращением армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи республике Армения секретариатом организации совместно с объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - говорится в сообщении секретариата.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - заявили в секретариате.