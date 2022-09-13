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Регион 13.09.2022 13:52

Песков рассказал о деталях ночного телефонного разговора Путина и Пашиняна

Президент РФ Владимир Путин в ночь на вторник по телефону обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном обострение на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня ночью был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. Обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, эскалация, которая там произошла", - сказал он журналистам.

По его словам, "в русле состоявшегося разговора сейчас ведется работа на экспертном уровне". "По мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать", - пообещал Песков.

У представителя Кремля также поинтересовались ролью состоявшегося разговора в урегулировании текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Естественно, здесь трудно переоценить роль Российской Федерации, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются", - ответил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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