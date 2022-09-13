Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 13.09.2022 16:08

В Париже для экономии энергии прекратят ночную подсветку музеев и достопримечательностей

В Париже с 23 сентября начнут действовать меры, направленные на экономию энергии, сообщила во вторник мэр французской столицы Анна Идальго.

По сообщению парижских СМИ, она объявила, что в рамках этих мер с 22:00 вечера ежедневно будет отключена подсветка муниципальных музеев, достопримечательностей и зданий префектур округов города. При этом, Эйфелева башня будет освещаться до 23:45 по местному времени.

Кроме того, согласно решению столичных властей в холодное время года, средняя температура в госучреждениях, за исключением детских яслей и домов престарелых, будет понижена на один градус, а ночью они не будут отапливаться более чем до 12 градусов.

В муниципальных бассейнах температуру воды также решено понизить, она составит 26 градусов вместе прежних 27.

Идальго добавила, что обратится к руководству страны с просьбой применить такие же ограничения в отношении национальных и частных памятников и объектов культуры, которые не находятся под юрисдикцией парижской мэрии.

Ранее сообщалось, что в ряде городов ФРГ для экономии энергоресурсов вводят ограничительные меры, например, отключают подсветку городских зданий, а также горячую воду в госучреждениях, бассейнах и спортзалах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az