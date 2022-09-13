В Париже для экономии энергии прекратят ночную подсветку музеев и достопримечательностей

В Париже с 23 сентября начнут действовать меры, направленные на экономию энергии, сообщила во вторник мэр французской столицы Анна Идальго.
По сообщению парижских СМИ, она объявила, что в рамках этих мер с 22:00 вечера ежедневно будет отключена подсветка муниципальных музеев, достопримечательностей и зданий префектур округов города. При этом, Эйфелева башня будет освещаться до 23:45 по местному времени.
Кроме того, согласно решению столичных властей в холодное время года, средняя температура в госучреждениях, за исключением детских яслей и домов престарелых, будет понижена на один градус, а ночью они не будут отапливаться более чем до 12 градусов.
В муниципальных бассейнах температуру воды также решено понизить, она составит 26 градусов вместе прежних 27.
Идальго добавила, что обратится к руководству страны с просьбой применить такие же ограничения в отношении национальных и частных памятников и объектов культуры, которые не находятся под юрисдикцией парижской мэрии.
Ранее сообщалось, что в ряде городов ФРГ для экономии энергоресурсов вводят ограничительные меры, например, отключают подсветку городских зданий, а также горячую воду в госучреждениях, бассейнах и спортзалах.
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