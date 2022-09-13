На похороны Елизаветы II не позвали Россию, Белоруссию и Мьянму

Британия не пригласила на похороны королевы Елизаветы II представителей России, Белоруссии и Мьянмы, а Иран будет представлен на уровне посла, передает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Приглашения на похороны королевы Елизаветы II не были направлены России, Белоруссии и Мьянме. Иран будет представлен только на уровне посла", - передают источники.

В общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороны королевы.

Большинство стран получили приглашение на главу государства и еще одного гостя.

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.