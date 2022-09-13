Премьер Финляндии за ужесточение санкций против РФ, но без коллапса в энергетике

Финляндия поддерживает санкции ЕС против России, включая энергетический сектор, и ожидает соответствующих предложений Еврокомиссии, но хочет избежать проблем на европейском рынке энергии, заявила премьер-министр республики Санна Марин.

"И когда речь идет о санкциях против России в области энергетики, предложенных комиссией или тех, которые могут быть предложены, мы выступаем за них. Но мы должны быть уверены, что не нарушим порядок на рынке энергии в Европе. То есть надо достичь разумного баланса между различными принимаемыми мерами", - сказала Марин во вторник на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге.

При этом премьер отметила, что, по ее мнению, Еврокомиссия серьезно занимается этим вопросом, чтобы найти приемлемое равновесие между беспроблемным функционированием европейского энергетического рынка и санкциями, которые будут приниматься в отношении Москвы.

"Но мы решительно настроены за принятие более жестких санкций против России", - резюмировала глава финского правительства.