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Регион 13.09.2022 15:44

Мишель сообщил, что находится в постоянном контакте с Алиевым и Пашиняном по ситуации на азербайджано-армянской границе

Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что он находится в контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном по ситуации, связанной с напряженностью на азербайджано-армянской границе.

«Нахожусь на постоянной связи с президентом Азербайджана и премьером Армении», - написал Мишель в твиттер.

Он подчеркнул, что попросил спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара посетить Баку и Ереван, «чтобы поработать над предотвращением дальнейшей эскалации».

Мишель призвал к «полному и устойчивому прекращению огня» на границе Армении и Азербайджана. «Сообщения о боевых действиях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу. Необходимо полное и устойчивое прекращение огня. Нет альтернативы миру и стабильности, и нет альтернативы дипломатии для их обеспечения», - написал Мишель.

Э.Шафиев

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Тэги: МИШЕЛЬ, ПРИЗЫВ

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