Папа римский приехал в Казахстан

Папа римский Франциск прибыл во вторник в столицу Казахстана для участия в съезде лидеров мировых и традиционных религий.
"В столичном аэропорту приземлился самолет папы римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом", - сообщила пресс-служба президента страны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил понтифика в аэропорту. "В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической провели краткую беседу. По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда", - отмечается в сообщении.
Организаторы сообщили, что в съезде лидеров мировых и традиционных религий примут участие около 100 делегаций из 50 стран, в том числе, представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, зороастризма, индуизма и других религий. Темой съезда обозначена "Роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период".
Помимо участия в съезде, понтифик совершит мессу для 3 тыс. паломников, приехавших в Казахстан из стран Центральной Азии и других соседних государств.
Накануне МИД Казахстана сообщил, что понтифика в поездке будут сопровождать более 80 СМИ из его пула.
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