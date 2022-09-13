Нефть перешла к росту

Цены на нефть эталонных марок перешли к подъему в ходе торгов во вторник, продлевая серию повышений до четырех сессий подряд на фоне опасений дефицита предложения.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:53 подорожали на $1,21 (1,29%) - до $95,21 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,22 (1,39%) - до $89 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.
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