Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.09.2022 16:13

Грузия готова осуществить медиацию для установления мира на армяно-азербайджанской границе - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил по телефону во вторник с армянским премьером Николом Пашиняном обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном, заявил о готовности Грузии осуществить медиацию для деэскалации в регионе, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

"В ходе телефонного разговора премьер-министр Пашинян проинформировал премьер-министра Гарибашвили об очередном обострении ситуации между Арменией и Азербайджаном. В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров, и события будут развиваться мирным путем", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Гарибашвили подтвердил готовность Грузии "осуществить активную медиацию для мира и деэскалации в регионе".

Разговор состоялся по инициативе премьер-министра Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az