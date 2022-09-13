Грузия готова осуществить медиацию для установления мира на армяно-азербайджанской границе - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил по телефону во вторник с армянским премьером Николом Пашиняном обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном, заявил о готовности Грузии осуществить медиацию для деэскалации в регионе, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
"В ходе телефонного разговора премьер-министр Пашинян проинформировал премьер-министра Гарибашвили об очередном обострении ситуации между Арменией и Азербайджаном. В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров, и события будут развиваться мирным путем", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что Гарибашвили подтвердил готовность Грузии "осуществить активную медиацию для мира и деэскалации в регионе".
Разговор состоялся по инициативе премьер-министра Армении.
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