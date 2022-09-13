Карл III впервые прибыл в Белфаст в качестве короля

Новый король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой прибыл в Белфаст, где встретится с местными властями, пока в королевстве продолжают прощания с покойной Елизаветой II, сообщает во вторник The Guardian.
Королевская чета, которая с понедельника находилась в Эдинбурге, прибыла в столицу Северной Ирландии Белфаст, где король планирует встретиться с местными властями, а также посетить выставку о связи покойной королевы с Северной Ирландией. Поездка стала 40 визитом в Северную Ирландию для Карла III и первым визитом британского монарха в страну за почти 80 лет.
После визита в Белфаст Карл III отправится в Лондон, где вечером должен будет принять гроб с телом его матери в Букингемском дворце. Самолет с гробом должен будет вылететь из Эдинбурга около 17:00 по местному времени.
В Эдинбурге в понедельник состоялась траурная процессия, в которой приняли участие все дети покойной королевы, после чего жители города могли попрощаться с ней в Эдинбургском соборе.
Тем временем Королевский шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне сообщил, что грядущий понедельник проведет трансляцию королевских похорон. Все остальные представления будут отменены, а билеты на показ можно будет бесплатно приобрести бесплатно, начиная с четверга.
Также сообщается, что тысячи пациентов отменили свои записи к врачам на понедельник. В Национальной службе здравоохранения (NHS) призвали отложить несрочные процедуры и приемы в клиниках в связи с тем, что день похорон Елизаветы II объявили национальным днем траура и выходным.
Королева Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября. Ей было 96 лет.
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