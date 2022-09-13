Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.09.2022 16:33

Карл III впервые прибыл в Белфаст в качестве короля

Новый король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой прибыл в Белфаст, где встретится с местными властями, пока в королевстве продолжают прощания с покойной Елизаветой II, сообщает во вторник The Guardian.

Королевская чета, которая с понедельника находилась в Эдинбурге, прибыла в столицу Северной Ирландии Белфаст, где король планирует встретиться с местными властями, а также посетить выставку о связи покойной королевы с Северной Ирландией. Поездка стала 40 визитом в Северную Ирландию для Карла III и первым визитом британского монарха в страну за почти 80 лет.

После визита в Белфаст Карл III отправится в Лондон, где вечером должен будет принять гроб с телом его матери в Букингемском дворце. Самолет с гробом должен будет вылететь из Эдинбурга около 17:00 по местному времени.

В Эдинбурге в понедельник состоялась траурная процессия, в которой приняли участие все дети покойной королевы, после чего жители города могли попрощаться с ней в Эдинбургском соборе.

Тем временем Королевский шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне сообщил, что грядущий понедельник проведет трансляцию королевских похорон. Все остальные представления будут отменены, а билеты на показ можно будет бесплатно приобрести бесплатно, начиная с четверга.

Также сообщается, что тысячи пациентов отменили свои записи к врачам на понедельник. В Национальной службе здравоохранения (NHS) призвали отложить несрочные процедуры и приемы в клиниках в связи с тем, что день похорон Елизаветы II объявили национальным днем траура и выходным.

Королева Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября. Ей было 96 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЬ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Неизвестную рукопись XIII века о короле Артуре нашли в одной из британских библиотек Экспертиза подтвердила обнаружение останков короля Ричарда III

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az