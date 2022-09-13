Проверки Минфина Азербайджана в I полугодии выявили нецелевое использование средств на 100 млн манатов

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в январе-июне 2022 года выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 99 млн 910,5 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минфин, нецелевое расходование средств было связано с завешенными и необоснованными платежами.

В первом полугодии были проведены контрольные мероприятия в 52 организациях.

По данным Минфина, в ходе проверок средства на сумму 33 млн 502,5 тыс. манатов были возмещены.

При этом, проверки в 35 организациях были проведены на основании запросов органов прокуратуры и правоохранительных органов. В ходе этих проверок было выявлено нецелевое использование средств на 96 млн 926,7 тыс. манатов, из которых 33 млн 330,1 тыс. манатов было возмещено в госбюджет.

Кроме этого, материалы по проверкам в 2 организациях, где выявлено нецелевое использование средств на 2 млн 811,4 тыс. манатов, направлены в Государственную службу безопасности.

Госслужба по итогам проверок применила штрафы в отношении 25 должностных лиц в бюджетных организациях на общую сумму 16,5 тыс. манатов.

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в 2021 году выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 103,6 млн манатов.

Р.Ахмедов