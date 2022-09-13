В Азербайджане за 8 мес. число зарегистрированных в налоговых органах коммерческих организаций выросло почти на 37%

В Азербайджане за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 10,234 тыс. коммерческих организаций, что на 36,8% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНС, из зарегистрированных коммерческих организаций 71,3% прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - через заявления, оформленные на бумажных носителях.
При этом 1,817 тыс. организаций (17,8% от общего числа зарегистрированных) являются плательщиками НДС.
76% коммерческих организаций, зарегистрированных в течение отчетного периода, являются компаниями с местными инвестициями, 24% – организации с иностранными инвестициями. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество юридических лиц с местными инвестициями, прошедших регистрацию, увеличилось на 14%.
За январь-август доля юридических лиц в общем числе налогоплательщиков увеличилась на 0,3 процентных пункта, составив 12,5%. Число коммерческих организаций увеличилось на 10%, составив 155,735 тыс. единиц.
В целом, на 1 сентября 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 379,592 тыс. налогоплательщиков, из них 87,5% - физические лица, 12,5% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 6,8%, в том числе физических лиц - на 6,5% (83,6% от общего прироста), юридических лиц - на 9,2% (16,4% от общего прироста).
По состоянию на 1 сентября 89,4% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерными обществами (АО), 1,2% - кооперативами.
Х.Насирзаде
Спецпредставитель госсекретаря США по Кавказу начал визит в Азербайджан
Баку и Ашхабад обсудили проект соглашения о разделе дна Каспия
Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана в связи с провокацией Армении на границе
В Париже для экономии энергии прекратят ночную подсветку музеев и достопримечательностей
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, 7 человек скончались
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Папа римский приехал в Казахстан
Премьер Финляндии за ужесточение санкций против РФ, но без коллапса в энергетике
В ОДКБ обсудили возможное задействование механизмов организации для урегулирования конфликта Армении с Азербайджаном
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершилась летняя программа обучения Yelo Bank-а
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за август
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично