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Бизнес и законодательство 13.09.2022 16:42

В Азербайджане за 8 мес. число зарегистрированных в налоговых органах коммерческих организаций выросло почти на 37%

В Азербайджане за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 10,234 тыс. коммерческих организаций, что на 36,8% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНС, из зарегистрированных коммерческих организаций 71,3% прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - через заявления, оформленные на бумажных носителях.

При этом 1,817 тыс. организаций (17,8% от общего числа зарегистрированных) являются плательщиками НДС.

76% коммерческих организаций, зарегистрированных в течение отчетного периода, являются компаниями с местными инвестициями, 24% – организации с иностранными инвестициями. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество юридических лиц с местными инвестициями, прошедших регистрацию, увеличилось на 14%.

За январь-август доля юридических лиц в общем числе налогоплательщиков увеличилась на 0,3 процентных пункта, составив 12,5%. Число коммерческих организаций увеличилось на 10%, составив 155,735 тыс. единиц.

В целом, на 1 сентября 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 379,592 тыс. налогоплательщиков, из них 87,5% - физические лица, 12,5% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 6,8%, в том числе физических лиц - на 6,5% (83,6% от общего прироста), юридических лиц - на 9,2% (16,4% от общего прироста).

По состоянию на 1 сентября 89,4% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерными обществами (АО), 1,2% - кооперативами.

Х.Насирзаде



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Тэги: ГНС, БИЗНЕС, РЕГИСТРАЦИЯ


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